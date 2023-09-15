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Иванов Андрей Евгеньевич

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Место рождения

Киселево, Гдовская волость, Гдовский уезд

Дата рождения

12.10.1899

Дата смерти

04.07.1971

Пол

Мужской

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899

Отец: Иванов Евгений Иванович

Мать: Иванова Марфа Иокимовна

Киселево, Гдовская волость, Гдовский уезд
Рождение ребёнка
01.01.1922

Дочь: Иванова Екатерина Андреевна

Мать ребёнка: Иванова Павлина Карповна

Киселево, Гдовская волость, Гдовский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Павлина Карповна

Смерть
04.07.1971
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область
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