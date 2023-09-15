Иванов Андрей Евгеньевич
Место рождения
Дата рождения12.10.1899
Дата смерти04.07.1971
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.10.1899
Отец: Иванов Евгений Иванович
Мать: Иванова Марфа Иокимовна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Дочь: Иванова Екатерина Андреевна
Мать ребёнка: Иванова Павлина Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иванова Павлина Карповна
Смерть
04.07.1971
Гдов, Гдовский муниципальный район, Псковская область