Мазава Аркаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мазава Аркаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1702

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1695 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1724

Сын: Логин Лазырев Левщайка Лазырев

Отец ребёнка: Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев

Рождение ребёнка
1725

Сын: Егор Лазырев

Отец ребёнка: Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев

Смерть
Неизвестно
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