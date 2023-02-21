Мазава Аркаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1702
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1702
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1724
Сын: Логин Лазырев Левщайка Лазырев
Отец ребёнка: Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев
Рождение ребёнка
1725
Сын: Егор Лазырев
Отец ребёнка: Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно