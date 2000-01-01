Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1695
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695
Отец: Максимка Игнатьев
Мать: Мазава Алтышины
Рождение ребёнка
1724
Сын: Логин Лазырев Левщайка Лазырев
Мать ребёнка: Мазава Аркаева
Рождение ребёнка
1725
Сын: Егор Лазырев
Мать ребёнка: Мазава Аркаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мазава Аркаева
Смерть
Неизвестно