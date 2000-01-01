Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев

Лазарь Дорофеев Лазарко Дорофеев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1695

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1695

Отец: Максимка Игнатьев

Мать: Мазава Алтышины

Рождение ребёнка
1724

Сын: Логин Лазырев Левщайка Лазырев

Мать ребёнка: Мазава Аркаева

Рождение ребёнка
1725

Сын: Егор Лазырев

Мать ребёнка: Мазава Аркаева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мазава Аркаева

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close