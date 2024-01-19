Гамаюнова Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнова Матрона

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1805 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Улита Алексеевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Алексей Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1833

Сын: Гамаюнов Тит Алексеевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Алексей Яковлевич

Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Упоминание
26.04.1834
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Алексей Яковлевич

Место жительства
Неизвестно
Куймань, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
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