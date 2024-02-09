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Остапенко Татьяна Романовна

Место рождения

Шпилевка, Сумська область

Дата рождения

1729

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729

Отец: не указан

Мать: не указана

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1762

Сын: Остапенко Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
23.07.1765

Сын: Остапенко Трофим Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Бракосочетание
До 1765

Муж: Остапенко Тимофей Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1768

Сын: Остапенко Мирон Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Рождение ребёнка
1772

Сын: Остапенко Мартин Тимофеевич

Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич

Шпилевка, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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