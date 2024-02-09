Остапенко Татьяна Романовна
Место рождения
Дата рождения1729
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1729
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Остапенко Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
23.07.1765
Сын: Остапенко Трофим Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич
Бракосочетание
До 1765
Рождение ребёнка
1768
Сын: Остапенко Мирон Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич
Рождение ребёнка
1772
Сын: Остапенко Мартин Тимофеевич
Отец ребёнка: Остапенко Тимофей Григорьевич
Смерть
Неизвестно