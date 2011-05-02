Савенкова (Печерская) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.05.2011
ПолЖенский
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Печерский Алексей
Мать: Печерская Надежда
Рождение ребёнка
19.03.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
16.03.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.05.2011