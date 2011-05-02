Савенкова (Печерская) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савенкова (Печерская) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.05.2011

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Печерский Алексей

Мать: Печерская Надежда

Рождение ребёнка
19.03.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
16.03.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Междуречье, Черняховский, Калининградская область
Место жительства
Неизвестно
Гвардейск, Гвардейский, Калининградская область
Смерть
02.05.2011
Гвардейск, Гвардейский, Калининградская область
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