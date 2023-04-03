Евфросиния Фадеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евфросиния Фадеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1769 г.р.

Дети

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1787

Сын: Семен Иванов

Отец ребёнка: Иван Федоров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Акилина Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федоров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1802

Дочь: Анна Ивановна

Отец ребёнка: Иван Федоров

Озерецкое, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Федоров

Смерть
Неизвестно
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