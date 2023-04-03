Евфросиния Фадеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1787
Сын: Семен Иванов
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Акилина Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федоров
Рождение ребёнка
1802
Дочь: Анна Ивановна
Отец ребёнка: Иван Федоров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Федоров
Смерть
Неизвестно