Габрильянц Николай Габриелович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1850
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Габрильянц Арменак Николаевич
Мать ребёнка: Шамам Погосовна
Рождение ребёнка
15.12.1912
Сын: Габрильянц Рубен Николаевич
Мать ребёнка: Шамам Погосовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Данилян Люсик
Мать ребёнка: Шамам Погосовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Габрильянц Григорий Николаевич
Мать ребёнка: Шамам Погосовна
Смерть
1936