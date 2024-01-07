Габрильянц Николай Габриелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габрильянц Николай Габриелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1850

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1898

Сын: Габрильянц Арменак Николаевич

Мать ребёнка: Шамам Погосовна

Рождение ребёнка
15.12.1912

Сын: Габрильянц Рубен Николаевич

Мать ребёнка: Шамам Погосовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Данилян Люсик

Мать ребёнка: Шамам Погосовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Габрильянц Григорий Николаевич

Мать ребёнка: Шамам Погосовна

Смерть
1936
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