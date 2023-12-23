Шевцова Зинаида Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевцова Зинаида Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1949

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949

Отец: Дрожжин Михаил Андреевич

Мать: Дрожжина Анна Егоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Богданов Валерий Геннадьевич

Отец ребёнка: Богданов Геннадий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шевцова Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Шевцов Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Напольских Анна Николаевна

Отец ребёнка: Напольских Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Напольских Роман Николаевич

Отец ребёнка: Напольских Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Напольских Николай

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

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