Шевцова Зинаида Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1949
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1949
Отец: Дрожжин Михаил Андреевич
Мать: Дрожжина Анна Егоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Богданов Валерий Геннадьевич
Отец ребёнка: Богданов Геннадий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шевцова Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Шевцов Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Напольских Анна Николаевна
Отец ребёнка: Напольских Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Напольских Роман Николаевич
Отец ребёнка: Напольских Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Напольских Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан