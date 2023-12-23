Дрожжина Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дрожжина Анна Егоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1927

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1949

Дочь: Шевцова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Дрожжин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
1958

Дочь: Сударева Любовь Михайловна

Отец ребёнка: Дрожжин Михаил Андреевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дрожжин Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Дрожжин Михаил Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дрожжин Михаил Андреевич

Смерть
Неизвестно
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