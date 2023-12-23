Дрожжина Анна Егоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1927
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1949
Дочь: Шевцова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Дрожжин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
1958
Дочь: Сударева Любовь Михайловна
Отец ребёнка: Дрожжин Михаил Андреевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дрожжин Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Дрожжин Михаил Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно