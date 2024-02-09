Комов Стефан Михайлов
Место рождения
Дата рождения1846
Дата смерти26.09.1896
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Комов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Комов Иван Стефанов
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Рождение ребёнка
29.03.1876
Дочь: Мария Стефанова
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Рождение ребёнка
26.12.1880
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Рождение ребёнка
18.06.1883
Сын: Комов Петр Стефанов
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Рождение ребёнка
27.04.1885
Сын: Комов Яков Стефанов
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Рождение ребёнка
До 1885
Дочь: Евдокия Стефанова
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Рождение ребёнка
27.01.1891
Дочь: Анна Стефанова
Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Комова Елена Венедиктова
Смерть
26.09.1896
Причина смерти: от простуды