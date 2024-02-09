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Комов Стефан Михайлов

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1846

Дата смерти

26.09.1896

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Комов Михаил

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Комов Иван Стефанов

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.03.1876

Дочь: Мария Стефанова

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
26.12.1880

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.06.1883

Сын: Комов Петр Стефанов

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.04.1885

Сын: Комов Яков Стефанов

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
До 1885

Дочь: Евдокия Стефанова

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
27.01.1891

Дочь: Анна Стефанова

Мать ребёнка: Комова Елена Венедиктова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комова Елена Венедиктова

Смерть
26.09.1896
Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Причина смерти: от простуды
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