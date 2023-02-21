Ткачев Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ткачев Илья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1939 и 1940

Пол

Мужской

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1905

Дочь: Смольнякова Анастасия

Мать ребёнка: Евдокия

Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Сергей

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Михаил

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Борис

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Алексей

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Между 1939 и 1940
Причина смерти: Воспаление легких
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