Ткачев Илья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1939 и 1940
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1905
Дочь: Смольнякова Анастасия
Мать ребёнка: Евдокия
Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Сергей
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Михаил
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Борис
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Алексей
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Между 1939 и 1940
Причина смерти: Воспаление легких