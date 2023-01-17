Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1956

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: Егор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.10.1905

Дочь: Смольнякова Анастасия

Отец ребёнка: Ткачев Илья

Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Сергей

Отец ребёнка: Ткачев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Михаил

Отец ребёнка: Ткачев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Ткачев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Борис

Отец ребёнка: Ткачев Илья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ткачев Алексей

Отец ребёнка: Ткачев Илья

Смерть
1956
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