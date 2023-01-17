Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: Егор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.10.1905
Дочь: Смольнякова Анастасия
Отец ребёнка: Ткачев Илья
Северин, Тбилисский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Сергей
Отец ребёнка: Ткачев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Михаил
Отец ребёнка: Ткачев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Ткачев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Борис
Отец ребёнка: Ткачев Илья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ткачев Алексей
Отец ребёнка: Ткачев Илья
Смерть
1956