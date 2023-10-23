Чирков Пётр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чирков Пётр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.12.1986

Пол

Мужской

Отец

1962 г.р.

Мать

1964 г.р.

Жена

1989 г.р.
1987 г.р.

Дети

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Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1986

Отец: Чирков Сергей

Мать: Чиркова Марина

Рождение ребёнка
08.09.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина

Рождение ребёнка
15.09.2015

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Чиркова Екатерина

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
12.10.2021

Жена: Чиркова Елена

Развод
Неизвестно

Жена: Чиркова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чиркова Екатерина

Место жительства
Неизвестно
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