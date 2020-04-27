Чирков Сергей
Место рождения
Дата рождения11.06.1962
Дата смерти27.04.2020
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962
Отец: Чирков Пётр
Мать: Жернакова Валентина
Бракосочетание
07.04.1964
Жена: Чиркова Марина
Рождение ребёнка
15.12.1986
Сын: Чирков Пётр
Мать ребёнка: Чиркова Марина
Рождение ребёнка
08.10.1988
Сын: Чирков Егор
Мать ребёнка: Чиркова Марина
Развод
Неизвестно
Жена: Чиркова Марина
Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2020