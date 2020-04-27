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Чирков Сергей

Место рождения

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

11.06.1962

Дата смерти

27.04.2020

Пол

Мужской

Добавил:

ПЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.06.1962

Отец: Чирков Пётр

Мать: Жернакова Валентина

Шипицыно, Венгеровский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
07.04.1964

Жена: Чиркова Марина

Рождение ребёнка
15.12.1986

Сын: Чирков Пётр

Мать ребёнка: Чиркова Марина

Рождение ребёнка
08.10.1988

Сын: Чирков Егор

Мать ребёнка: Чиркова Марина

Развод
Неизвестно

Жена: Чиркова Марина

Место жительства
Неизвестно
Смерть
27.04.2020
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