Думнова (Пугина(Королёва)) Пелагея Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДумнова (Пугина(Королёва)) Пелагея Фёдоровна

Думнова (Пугина(Королёва)) Пелагея Фёдоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.05.1898

Дата смерти

03.06.1986

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
15.10.1919

Муж: Думнов Семён Иванович

Рождение ребёнка
18.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Семён Иванович

Рождение ребёнка
23.02.1922

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Семён Иванович

Рождение ребёнка
07.01.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Думнов Семён Иванович

Смерть
03.06.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close