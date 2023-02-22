Думнова (Пугина(Королёва)) Пелагея Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.05.1898
Дата смерти03.06.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
15.10.1919
Рождение ребёнка
18.07.1920
Рождение ребёнка
23.02.1922
Рождение ребёнка
07.01.1930
Смерть
03.06.1986
Похороны
Неизвестно
Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область