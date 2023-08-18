Лихачева Васса Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихачева Васса Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1658

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1662 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1658

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1690

Дочь: Ульяна Ларионова

Отец ребёнка: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692

Дочь: Федосья Ларионова

Отец ребёнка: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700

Сын: Лихачев Софон Ларионов

Отец ребёнка: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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