Лихачева Васса Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1658
Дата смертиПосле 1710
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1658
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1690
Дочь: Ульяна Ларионова
Отец ребёнка: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов
дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1692
Дочь: Федосья Ларионова
Отец ребёнка: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов
дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1700
Отец ребёнка: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710