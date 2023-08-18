(Калинина) Ульяна Ларионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Калинина) Ульяна Ларионова

Место рождения

дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1690

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Отец

Около 1662 г.р.

Мать

Около 1658 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1690

Отец: Лихачев Ларион (Ларка) Трофимов

Мать: Лихачева Васса Григорьева

дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
дер. Ивана Дурново, Чистянский стан, Слободской уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1710
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