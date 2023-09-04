Сороколетова (Краюшкина) Марина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сороколетова (Краюшкина) Марина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1971

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1971

Отец: Краюшкин Федор Иванович

Мать: Краюшкина Зинаида Федоровна

Рождение ребёнка
01.11.1994

Дочь: Сороколетова Елизавета Алексеевна

Отец ребёнка: Сороколетов Алексей Александрович

Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.2001

Сын: Сороколетов Савелий

Отец ребёнка: Сороколетов Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сороколетов Алексей Александрович

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