Сороколетова (Краюшкина) Марина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1971
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1971
Рождение ребёнка
01.11.1994
Дочь: Сороколетова Елизавета Алексеевна
Отец ребёнка: Сороколетов Алексей Александрович
Новоуральск, Новоуральский, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.08.2001
Сын: Сороколетов Савелий
Отец ребёнка: Сороколетов Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно