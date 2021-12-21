Краюшкина (Чернавская) Зинаида Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКраюшкина (Чернавская) Зинаида Федоровна

Краюшкина (Чернавская) Зинаида Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.07.1947

Дата смерти

21.12.2021

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947

Отец: Чернавский Федор Александрович

Мать: Чернавская Елизавета Павловна

Рождение ребёнка
14.04.1971

Дочь: Сороколетова Марина Федоровна

Отец ребёнка: Краюшкин Федор Иванович

Рождение ребёнка
02.11.1977

Дочь: Краюшкина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Краюшкин Федор Иванович

Смерть
21.12.2021
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close