Краюшкина (Чернавская) Зинаида Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.07.1947
Дата смерти21.12.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1947
Рождение ребёнка
14.04.1971
Дочь: Сороколетова Марина Федоровна
Отец ребёнка: Краюшкин Федор Иванович
Рождение ребёнка
02.11.1977
Дочь: Краюшкина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.12.2021