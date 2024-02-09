Боровков Гавриил Никитич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.07.1896 ст.
Дочь: Боровкова Прасковья Гавриловна
Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна
Рождение ребёнка
18.10.1897 ст.
Дочь: Ванюкова Анна Гавриловна
Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна
Рождение ребёнка
13.06.1900 ст.
Дочь: Боровкова Акулина Гавриловна
Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна
Рождение ребёнка
25.10.1902 ст.
Дочь: Боровкова Пелагея Гавриловна
Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна
Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно