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Боровков Гавриил Никитич

Место рождения

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
30.07.1896 ст.

Дочь: Боровкова Прасковья Гавриловна

Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.10.1897 ст.

Дочь: Ванюкова Анна Гавриловна

Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1900 ст.

Дочь: Боровкова Акулина Гавриловна

Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна

Залинье, Гультяевская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
25.10.1902 ст.

Дочь: Боровкова Пелагея Гавриловна

Мать ребёнка: Боровкова Маланья Савельевна

Паново, Гультяевская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боровкова Маланья Савельевна

Смерть
Неизвестно
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