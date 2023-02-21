Теназли Савва Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
1902 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Мещанин города Карасубазар Симферопольского уезда Таврической губернии.
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно