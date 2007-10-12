Савельева (Макарова) Лидия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева (Макарова) Лидия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1927

Дата смерти

12.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927

Отец: Василий

Мать: Мария Даниловна

Рождение ребёнка
24.10.1956

Дочь: Шацких Людмила Александровна

Отец ребёнка: Савельев Александр Степанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Александр Александрович

Отец ребёнка: Савельев Александр Степанович

Смерть
12.10.2007
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