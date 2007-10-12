Савельева (Макарова) Лидия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1927
Дата смерти12.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1927
Отец: Василий
Мать: Мария Даниловна
Рождение ребёнка
24.10.1956
Дочь: Шацких Людмила Александровна
Отец ребёнка: Савельев Александр Степанович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Александр Александрович
Отец ребёнка: Савельев Александр Степанович
Смерть
12.10.2007