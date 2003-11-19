Шацких (Савельева) Людмила Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1956
Дата смерти19.11.2003
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1956
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шацких Дмитрий Леонидович
Отец ребёнка: Шацких Леонид Александрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
19.11.2003