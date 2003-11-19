Шацких (Савельева) Людмила Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шацких (Савельева) Людмила Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1956

Дата смерти

19.11.2003

Пол

Женский

Отец

1926 г.р.

Мать

1927 г.р.

Дети

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Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1956

Отец: Савельев Александр Степанович

Мать: Савельева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шацких Дмитрий Леонидович

Отец ребёнка: Шацких Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шацких Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шацких Леонид Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шацких Леонид Александрович

Смерть
19.11.2003
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