Савельев Александр Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельев Александр Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1926

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.10.1956

Дочь: Шацких Людмила Александровна

Мать ребёнка: Савельева Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Савельев Александр Александрович

Мать ребёнка: Савельева Лидия Васильевна

Смерть
1984
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