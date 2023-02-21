Савельев Александр Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1926
Дата смерти1984
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.10.1956
Дочь: Шацких Людмила Александровна
Мать ребёнка: Савельева Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Савельев Александр Александрович
Мать ребёнка: Савельева Лидия Васильевна
Смерть
1984