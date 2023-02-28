Хилютина Агафия (Агапия Пахомова)
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Фома
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1899
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1899
Дочь: Матрона Михайлова
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
05.04.1903
Дочь: Акилина Михайлова
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
05.11.1906
Дочь: Александра Михайлова
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
До 1906
Дочь: Стефанида Михайлова
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
21.06.1909
Дочь: Агрипина Михайлова
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
19.07.1911
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Рождение ребёнка
21.01.1913
Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев
Бракосочетание
22.09.1914
Муж: Павел Федосов
Пятницкая церковь
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно