Хилютина Агафия (Агапия Пахомова) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилютина Агафия (Агапия Пахомова)

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Место рождения

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Фома

Мать: не указана

Лобаново, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
20.01.1899

Муж: Хилютин Михаил Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
01.11.1899

Дочь: Матрона Михайлова

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.04.1903

Дочь: Акилина Михайлова

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.11.1906

Дочь: Александра Михайлова

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1906

Дочь: Стефанида Михайлова

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Рождение ребёнка
21.06.1909

Дочь: Агрипина Михайлова

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
19.07.1911

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.01.1913

Сын: Хилютин Тимофей Михайлов

Отец ребёнка: Хилютин Михаил Андреев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
22.09.1914

Муж: Павел Федосов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь
Место жительства
1914
Смерть
Неизвестно
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