Лихолатов Лаврентий Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лихолатов Лаврентий Кузьмич

Место рождения

Павлоград, Дніпропетровська область

Дата рождения

1854

Дата смерти

13.03.1916

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Лихолатов Кузьма Васильевич

Мать: не указана

Павлоград, Дніпропетровська область
Бракосочетание
30.01.1889

Жена: Лихолатова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
17.04.1890

Дочь: Бычихина Александра Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
23.10.1892

Сын: Лихолатов Яков Лаврентьевич

Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Волобоева Мария Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
04.02.1901

Дочь: Синенко Агафья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна

Рождение ребёнка
16.10.1903

Дочь: Прасковья Лаврентьевна

Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1916
Причина смерти: старость
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