Лихолатов Лаврентий Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти13.03.1916
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Лихолатов Кузьма Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1889
Рождение ребёнка
17.04.1890
Дочь: Бычихина Александра Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
23.10.1892
Сын: Лихолатов Яков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Волобоева Мария Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
04.02.1901
Дочь: Синенко Агафья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна
Рождение ребёнка
16.10.1903
Дочь: Прасковья Лаврентьевна
Мать ребёнка: Лихолатова Александра Никифоровна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.03.1916
Причина смерти: старость