Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фруктов Алексей Гаврилов

Мать: не указана

Бракосочетание
23.01.1885

Муж: Некрасов Михаил Васильевич

Рождение ребёнка
13.04.1886

Дочь: Александра Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
31.07.1887

Сын: Некрасов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
24.10.1892

Дочь: Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
01.10.1903

Дочь: Елизавета Михайловна

Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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