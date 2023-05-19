Некрасова (Фруктова) Варвара Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фруктов Алексей Гаврилов
Мать: не указана
Бракосочетание
23.01.1885
Рождение ребёнка
13.04.1886
Дочь: Александра Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
31.07.1887
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
24.10.1892
Дочь: Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич
Рождение ребёнка
01.10.1903
Дочь: Елизавета Михайловна
Отец ребёнка: Некрасов Михаил Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно