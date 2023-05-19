Фруктов Алексей Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фруктов Алексей Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1824

Дата смерти

07.03.1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Некрасова Варвара Алексеева

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.03.1894