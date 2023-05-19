Фруктов Алексей Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1824
Дата смерти07.03.1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Некрасова Варвара Алексеева
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
07.03.1894