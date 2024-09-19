Ламакин Герасим Иванов
Место рождения
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Ламакин Иван Иудинов
Мать: Ламакина Дарья Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.06.1879 ст.
Дочь: (Ломакина) Марфа Герасимова
Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
13.09.1885 ст.
Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.
Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Ломакина Евдокия Герасимова
Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна
Рождение ребёнка
08.01.1906 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ломакина (Самсонова) Полагея Андреевна
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Смерть
Неизвестно