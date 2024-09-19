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Ламакин Герасим Иванов

Место рождения

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Ламакин Иван Иудинов

Мать: Ламакина Дарья Яковлева

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ломакина (Самсонова) Полагея Андреевна

Рождение ребёнка
28.06.1879 ст.

Дочь: (Ломакина) Марфа Герасимова

Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
13.09.1885 ст.

Сын: Ламакин Иван Герасимов

Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
12.01.1891 ст.

Сын: Ломакин Павел Герасимов

Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Ломакина Евдокия Герасимова

Мать ребёнка: Ламакина (Рузаева) Елизавета Федотовна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.01.1906 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ломакина (Самсонова) Полагея Андреевна

Адашево, Кадошкинский муниципальный район, Республика Мордовия
Скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно

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