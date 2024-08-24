Голосова (Смирнова) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голосова (Смирнова) Валентина Ивановна

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Место рождения

Валы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

07.07.1938

Дата смерти

2019

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

2012 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.07.1938

Отец: Смирнов Иван Дмитриевич

Мать: Смирнова Маремьяна Павловна

Валы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
29.01.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
2019

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