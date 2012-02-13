Смирнова (Торопова) Маремьяна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Торопова) Маремьяна Павловна

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Место рождения

Матвеевская, Ильинская волость, Кинешемский уезд

Дата рождения

13.02.2012

Дата смерти

01.07.1992

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1932

Сын: Смирнов Виктор Иванович

Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич

Валы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
07.07.1938

Дочь: Голосова (Смирнова) Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич

Валы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1940

Дочь: Тощакова (Смирнова) Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич

Валы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
21.11.1948

Дочь: Груздева (Смирнова) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич

Валы, Кинешемский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
01.07.1992
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение
13.02.2012

Отец: Торопов Павел Васильевич

Мать: Торопова Анастасия Ивановна

Матвеевская, Ильинская волость, Кинешемский уезд

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