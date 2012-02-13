Смирнова (Торопова) Маремьяна Павловна
Место рождения
Дата рождения13.02.2012
Дата смерти01.07.1992
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.11.1932
Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
07.07.1938
Дочь: Голосова (Смирнова) Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Тощакова (Смирнова) Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
21.11.1948
Дочь: Груздева (Смирнова) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Дмитриевич
Смерть
01.07.1992
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение
13.02.2012