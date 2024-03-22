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Steppan (Udikas) Kadri

Место рождения

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond

Дата рождения

14.02.1820 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1791 г.р.

Мать

Около 1796 г.р.

Муж

1823 г.р.

Дети

1851 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1820 ст.

Отец: Udikas Andres

Мать: Udikas Marri

Улласте, Lääneranna vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
03.12.1850

Муж: Steppan Jaan

Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Дочь: Steppan Mari

Отец ребёнка: Steppan Jaan

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.11.1853 ст.

Сын: Steppan Andres

Отец ребёнка: Steppan Jaan

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно
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