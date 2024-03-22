Steppan (Udikas) Kadri
Место рождения
Дата рождения14.02.1820 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.02.1820 ст.
Отец: Udikas Andres
Мать: Udikas Marri
Бракосочетание
03.12.1850
Муж: Steppan Jaan
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.
Дочь: Steppan Mari
Отец ребёнка: Steppan Jaan
Рождение ребёнка
15.11.1853 ст.
Сын: Steppan Andres
Отец ребёнка: Steppan Jaan
Смерть
Неизвестно