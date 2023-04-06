Steppan Jaan
Место рождения
Дата рождения22.06.1823 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1823 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.12.1850
Жена: Steppan Kadri
Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.
Дочь: Steppan Mari
Мать ребёнка: Steppan Kadri
Рождение ребёнка
15.11.1853 ст.
Сын: Steppan Andres
Мать ребёнка: Steppan Kadri
Смерть
Неизвестно