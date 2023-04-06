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Steppan Jaan

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Место рождения

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond

Дата рождения

22.06.1823 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1820 г.р.

Дети

1851 г.р.
1853 г.р.

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.06.1823 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Бракосочетание
03.12.1850

Жена: Steppan Kadri

Рождение ребёнка
11.11.1851 ст.

Дочь: Steppan Mari

Мать ребёнка: Steppan Kadri

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Рождение ребёнка
15.11.1853 ст.

Сын: Steppan Andres

Мать ребёнка: Steppan Kadri

Эаметса, Tori vald, Pärnu maakond
Смерть
Неизвестно
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