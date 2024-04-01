Гусельников Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Меркульев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1710
Дата смерти19.12.1776
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710
Отец: Гусельников Меркулий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гусельников Яков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орехова (Гусельникова) Афанасия? Петрова
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1741
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1743
Сын: Гусельников Тимофей Петров
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.12.1776
Большая Малышка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область