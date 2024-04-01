Гусельников Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Меркульев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельников Петр Крест. Д. Шелегиной, Красноярской Вол. Меркульев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1710

Дата смерти

19.12.1776

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1710

Отец: Гусельников Меркулий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гусельников Яков

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орехова (Гусельникова) Афанасия? Петрова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1741

Сын: Гусельников Яков Петров

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1743

Сын: Гусельников Тимофей Петров

Мать ребёнка: не указана

Смерть
19.12.1776
Большая Малышка, Кызылжарский район, Северо-Казахстанская область

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