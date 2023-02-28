Стешин - Золин Михаил Илларионович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Место
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Бычкова Матрена Стешина-Золина
Мать ребёнка: Стешина - Золина Фекла Кирилловна
Рождение ребёнка
14.10.1862
Сын: Стешин - Золин Андрей Михаилович
Мать ребёнка: Стешина - Золина Фекла Кирилловна
Рождение ребёнка
25.05.1873
Сын: Стешин - Золин Устин Михаилович
Мать ребёнка: Стешина - Золина Фекла Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно