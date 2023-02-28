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Стешин - Золин Михаил Илларионович

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Место рождения

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стешин - Золин Илларион

Мать: Стешина- Золина жена Иллариона

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Бычкова Матрена Стешина-Золина

Мать ребёнка: Стешина - Золина Фекла Кирилловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Стешин - Золин Андрей Михаилович

Мать ребёнка: Стешина - Золина Фекла Кирилловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1873

Сын: Стешин - Золин Устин Михаилович

Мать ребёнка: Стешина - Золина Фекла Кирилловна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стешина - Золина Фекла Кирилловна

Смерть
Неизвестно
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