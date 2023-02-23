Стешина - Золина Фекла Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешина - Золина Фекла Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1859

Дочь: Бычкова Матрена Стешина-Золина

Отец ребёнка: Стешин - Золин Михаил Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
14.10.1862

Сын: Стешин - Золин Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Стешин - Золин Михаил Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
25.05.1873

Сын: Стешин - Золин Устин Михаилович

Отец ребёнка: Стешин - Золин Михаил Илларионович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стешин - Золин Михаил Илларионович

Смерть
Неизвестно
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