Стешина - Золина Фекла Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Бычкова Матрена Стешина-Золина
Отец ребёнка: Стешин - Золин Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
14.10.1862
Сын: Стешин - Золин Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Стешин - Золин Михаил Илларионович
Рождение ребёнка
25.05.1873
Сын: Стешин - Золин Устин Михаилович
Отец ребёнка: Стешин - Золин Михаил Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно