Стешина- Золина жена Иллариона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стешина- Золина жена Иллариона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1833

Сын: Стешин Федор Илларионович

Отец ребёнка: Стешин - Золин Илларион

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Стешин - Золин Александр Илларионович

Отец ребёнка: Стешин - Золин Илларион

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стешин - Золин Михаил Илларионович

Отец ребёнка: Стешин - Золин Илларион

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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