Стешина- Золина жена Иллариона
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1833
Сын: Стешин Федор Илларионович
Отец ребёнка: Стешин - Золин Илларион
Рождение ребёнка
1837
Сын: Стешин - Золин Александр Илларионович
Отец ребёнка: Стешин - Золин Илларион
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стешин - Золин Михаил Илларионович
Отец ребёнка: Стешин - Золин Илларион
Смерть
Неизвестно