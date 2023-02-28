Жилина (Сюдкина) Параскева Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жилина (Сюдкина) Параскева Ивановна

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Место рождения

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан

Дата рождения

1811

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1801 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811

Отец: Сюдкин Иван Васильевич

Мать: не указана

Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
Бракосочетание
14.02.1819

Муж: Жилин Петр Егорович

Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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