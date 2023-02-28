Жилина (Сюдкина) Параскева Ивановна
Место рождения
Дата рождения1811
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1811
Отец: Сюдкин Иван Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
14.02.1819
Муж: Жилин Петр Егорович
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно