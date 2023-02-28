Корнеева (Тарушкина) Мария Фёдорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеева (Тарушкина) Мария Фёдорова

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886

Отец: Тарушкин Фёдор Романов

Мать: Тарушкина Варвара Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
25.07.1906

Дочь: Анна (по крёстному)

Отец ребёнка: не указан

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
26.08.1907

Муж: Корнеев Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1908

Сын: Корнеев Григорий Иванов

Отец ребёнка: Корнеев Иван Андреев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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