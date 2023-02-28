Корнеева (Тарушкина) Мария Фёдорова
Место рождения
Дата рождения1886
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1886
Отец: Тарушкин Фёдор Романов
Рождение ребёнка
25.07.1906
Дочь: Анна (по крёстному)
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
26.08.1907
Муж: Корнеев Иван Андреев
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
26.09.1908
Отец ребёнка: Корнеев Иван Андреев
Смерть
Неизвестно