Савельева Дарья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савельева Дарья Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1807 г.р.

Дети

Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Савельев Афанасий Иванович

Место жительства
Неизвестно
Пахотный Угол, Бондарский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Татьяна Афанасьева

Отец ребёнка: Савельев Афанасий Иванович

Смерть
Неизвестно

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