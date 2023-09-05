Кононенко (Микитенко) Мария Макаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кононенко (Микитенко) Мария Макаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кононенко Андрей Максимович

Отец ребёнка: Кононенко Максим Федорович

Рождение ребёнка
15.02.1922

Сын: Кононенко Семен Максимович

Отец ребёнка: Кононенко Максим Федорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамчич Евгения Максимовна

Отец ребёнка: Кононенко Максим Федорович

Смерть
Неизвестно
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