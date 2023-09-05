Кононенко (Микитенко) Мария Макаровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1917
Сын: Кононенко Андрей Максимович
Отец ребёнка: Кононенко Максим Федорович
Рождение ребёнка
15.02.1922
Сын: Кононенко Семен Максимович
Отец ребёнка: Кононенко Максим Федорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мамчич Евгения Максимовна
Отец ребёнка: Кононенко Максим Федорович
Смерть
Неизвестно