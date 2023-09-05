Кононенко Максим Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКононенко Максим Федорович

Кононенко Максим Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1917

Сын: Кононенко Андрей Максимович

Мать ребёнка: Кононенко Мария Макаровна

Рождение ребёнка
15.02.1922

Сын: Кононенко Семен Максимович

Мать ребёнка: Кононенко Мария Макаровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мамчич Евгения Максимовна

Мать ребёнка: Кононенко Мария Макаровна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close