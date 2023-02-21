Ирина Федотова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.05.1833
Дочь: Феодосья Осипова
Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов
Рождение ребёнка
27.04.1840
Дочь: Пелагея Осипова
Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Осипова
Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов
Рождение ребёнка
1848
Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Павлов Осип Пименов
Смерть
Неизвестно