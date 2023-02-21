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Ирина Федотова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.05.1833

Дочь: Феодосья Осипова

Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Павлов Алексей Осипов

Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1840

Дочь: Пелагея Осипова

Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Осипова

Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Павлов Гавриил Осипов

Отец ребёнка: Павлов Осип Пименов

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Павлов Осип Пименов

Смерть
Неизвестно
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