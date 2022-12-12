Павлов Осип Пименов
Место рождения
Дата рождения1807
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807
Отец: Пимен Павлов
Мать: Анисья Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1833
Дочь: Феодосья Осипова
Мать ребёнка: Ирина Федотова
Рождение ребёнка
1838
Мать ребёнка: Ирина Федотова
Рождение ребёнка
27.04.1840
Дочь: Пелагея Осипова
Мать ребёнка: Ирина Федотова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Прасковья Осипова
Мать ребёнка: Ирина Федотова
Рождение ребёнка
1848
Мать ребёнка: Ирина Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Федотова
Смерть
Неизвестно