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Павлов Осип Пименов

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Место рождения

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1807

Отец: Пимен Павлов

Мать: Анисья Иванова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.05.1833

Дочь: Феодосья Осипова

Мать ребёнка: Ирина Федотова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1838

Сын: Павлов Алексей Осипов

Мать ребёнка: Ирина Федотова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
27.04.1840

Дочь: Пелагея Осипова

Мать ребёнка: Ирина Федотова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Прасковья Осипова

Мать ребёнка: Ирина Федотова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Павлов Гавриил Осипов

Мать ребёнка: Ирина Федотова

Алексеевка, Куркинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Федотова

Смерть
Неизвестно
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