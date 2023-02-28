Морозова (Хлынова) Татьяна Леонтьевна
Место рождения
Дата рождения07.01.1819 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
07.01.1819 ст.
Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич
Мать: Хлынова Марфа Елисеевна
5 семья в 1858 146 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1839
Сын: Морозов Петр Ильич
Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Прасковья Ильинична
Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович
Рождение ребёнка
1859
Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно