Морозова (Хлынова) Татьяна Леонтьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМорозова (Хлынова) Татьяна Леонтьевна

Морозова (Хлынова) Татьяна Леонтьевна

avatar

Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

07.01.1819 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1819 ст.

Отец: Хлынов Леонтий Алексеевич

Мать: Хлынова Марфа Елисеевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
5 семья в 1858 146 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1839

Сын: Морозов Петр Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Морозов Василий Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Прасковья Ильинична

Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Морозов Алексей Ильич

Отец ребёнка: Морозов Илья Иванович

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Илья Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close