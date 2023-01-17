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Морозов Илья Иванович

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Место рождения

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
5 семья в 1858 146 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1839

Сын: Морозов Петр Ильич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1842

Дочь: Татьяна Ильинична

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1851

Сын: Морозов Василий Ильич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Агриппина Ильинична

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Прасковья Ильинична

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1859

Сын: Морозов Алексей Ильич

Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна

Строгино, Всехсвятская волость, Московский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морозова Татьяна Леонтьевна

Смерть
Неизвестно
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