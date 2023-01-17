Морозов Илья Иванович
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
5 семья в 1858 146 семья в ис.1864
Рождение ребёнка
1839
Сын: Морозов Петр Ильич
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1842
Дочь: Татьяна Ильинична
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Агриппина Ильинична
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Прасковья Ильинична
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Морозова Татьяна Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно