Феодора Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1818
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
1837
Восприемник
1837
Доминика Самуиловна Соколовская
Восприемник
1837
Доминика Самуиловна Соколовская
Восприемник
10.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Восприемник
10.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Рождение ребёнка
23.02.1838
Дочь: Крук (Мартынович) Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Мартынович Иван Денисович
Рождение ребёнка
26.12.1840
Сын: Мартынович Степан Денисович
Отец ребёнка: Мартынович Иван Денисович
Смерть
Неизвестно