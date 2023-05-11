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Феодора Степановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Степан

Мать: не указана

Бракосочетание
1837

Муж: Мартынович Иван Денисович

Восприемник
1837
Доминика Самуиловна Соколовская
Восприемник
1837
Доминика Самуиловна Соколовская
Восприемник
10.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Восприемник
10.02.1837
Никифора Дорофеевича Леонова
Рождение ребёнка
23.02.1838

Дочь: Крук (Мартынович) Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Мартынович Иван Денисович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.12.1840

Сын: Мартынович Степан Денисович

Отец ребёнка: Мартынович Иван Денисович

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно

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