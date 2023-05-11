Мартынович Иван Денисович
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смерти16.04.1841
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Мартынович Денис Кузьмич
Мать: Мартынович ?
Бракосочетание
1837
Жена: Феодора Степановна
Рождение ребёнка
23.02.1838
Дочь: Крук (Мартынович) Ксения Ивановна
Мать ребёнка: Феодора Степановна
Рождение ребёнка
26.12.1840
Сын: Мартынович Степан Денисович
Мать ребёнка: Феодора Степановна
Смерть
16.04.1841
Причина смерти: от горячки