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Мартынович Иван Денисович

Место рождения

Черноградь, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1817

Дата смерти

16.04.1841

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Мартынович Денис Кузьмич

Мать: Мартынович ?

Черноградь, Червенский район, Минская область
Бракосочетание
1837

Жена: Феодора Степановна

Рождение ребёнка
23.02.1838

Дочь: Крук (Мартынович) Ксения Ивановна

Мать ребёнка: Феодора Степановна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
26.12.1840

Сын: Мартынович Степан Денисович

Мать ребёнка: Феодора Степановна

Черноградь, Червенский район, Минская область
Смерть
16.04.1841
Черноградь, Червенский район, Минская область
Причина смерти: от горячки

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