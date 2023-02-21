Смирнова (Голубева) Александра Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Голубева) Александра Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1896

Дата смерти

10.12.1966

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.10.1928

Дочь: Рычёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Смирнов Иван Александрович

Оньшино, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.12.1966
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
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