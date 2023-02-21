Смирнова (Голубева) Александра Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1896
Дата смерти10.12.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.10.1928
Дочь: Рычёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Смирнов Иван Александрович
Оньшино, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
10.12.1966
Красные Баки, Краснобаковский муниципальный район, Нижегородская область